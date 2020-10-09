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    Öldürülen teröristin sağ kolu olan avukat hakim karşısında

    Diyarbakır'n Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen Amara Doktor kod atlı Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu olan Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan, adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 09.10.2020 - 15:30
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    Öldürülen teröristin sağ kolu olan avukat hakim karşısında

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında öldürülen kırmızı kategorideki PKK'lı Amara Doktor kod adlı Müzeyyen Aydınlı'ya yönelik operasyonda ele geçirilen görseller üzerinde yapılan incelemelerde, teröristin yanında bulunan kişinin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi.

    EVİNDEN ALINDI

    Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve dağda bir süre kaldığı ortaya çıkan avukat Doğan, jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Öldürülen teröristin sağ kolu olan avukat hakim karşısında #1

    KOD ADI: BESE

    Avukat Doğan'ın örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi.

    Öldürülen teröristin sağ kolu olan avukat hakim karşısında #2

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanan Doğan, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi.

    Öldürülen teröristin sağ kolu olan avukat hakim karşısında #3

    Öldürülen teröristin sağ kolu olan avukat hakim karşısında #4

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