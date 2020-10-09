Öldürülen teröristin sağ kolu olan avukat hakim karşısında

Diyarbakır'n Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen Amara Doktor kod atlı Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu olan Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında öldürülen kırmızı kategorideki PKK'lı Amara Doktor kod adlı Müzeyyen Aydınlı'ya yönelik operasyonda ele geçirilen görseller üzerinde yapılan incelemelerde, teröristin yanında bulunan kişinin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi.

EVİNDEN ALINDI

Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve dağda bir süre kaldığı ortaya çıkan avukat Doğan, jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KOD ADI: BESE

Avukat Doğan'ın örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanan Doğan, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi.