Ömer Çelik: Her şartta Azerbaycan'ın yanındayız

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ateşkes ihlalini kınadı.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek ateş açmasının ardından Azerbaycan askeri birlikleri, Ermenistan mevzilerini yok etti.

13 Temmuz'un gece saatlerinde Tovuz bölgesinde gerçekleşen olayla ilgili Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan şehitlerine rahmet diledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Ermenistan'ın bu saldırılarının karşılıksız kalmayacağının altını çizerek, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan’ın Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız." ifadelerini kullandı.