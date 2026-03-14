Ömer Çelik: İHA/SİHA kabiliyetlerimizi geliştirmemiz, beka meselesidir

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil K2 Kamikaze İHA, yapay zeka destekli otonom sürü uçuşu ve görüntü tabanlı seyrüsefer, hedefleme ile angajman yetenekleriyle dikkat çekti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Baykar'ın K2 Kamikaze İHA tanıtım paylaşımına yorum yaptı.

"İHA/SİHA KABİLİYETLERİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ BEKA MESELESİDİR"

Ömer Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

Dünyanın zor zamanlarındayız. Tüm değerler altüst oluyor. Tüm uluslararası kurumlar etkisizleşiyor.



Güç kullanımının canavarca örneklerine her gün şahit oluyoruz. Bu zor zamanlarda ülkemizi ve bölgesel barışı korumak için kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve çoğaltmak beka meselesidir.



Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur.



Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz. Tebrikler.