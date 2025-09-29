Optik illüzyon testi: 20/20 görüşe sahip olanlar şişeyi anında görüyor

Optik illüzyonlar, son dönemin en popüler internet bulmacaları arasında yer alıyor.
Bu tür görsel testler, yalnızca gözlerinizi değil, beyninizin görsel bilgiyi işleme biçimini de ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre düzenli olarak optik illüzyon çözmek, dikkat, hafıza ve algı gibi bilişsel becerileri güçlendirebilir. Aynı zamanda stres seviyelerini düşürerek zihinsel rahatlama da sağlayabilir.
Şimdi sıra sizde! Resimde gizli nesneyi bulabilir misiniz?
Yukarıdaki resimde bir daldan baş aşağı sarkan renkli bir papağan yer alıyor.
Resmin içinde saklanan bir şişe var. Şişeyi 5 saniyede tespit edebilir misiniz?
Zamanınız şimdi başlıyor! Şişeyi bulmak için resme dikkatle bakmanız gerekiyor.
Şişeyi bulamayanlar aşağıdaki çözüme göz atabilirler.