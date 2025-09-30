Optik illüzyon testi: Ağaçtaki kertenkeleyi bulan, testi geçiyor

Optik yanılsamalar her zaman renk ve desen oyunlarından ibaret değil.

Kimi zaman gözümüzün önünde gizlenen ayrıntılar, algımızı test ediyor. Son günlerde sosyal medyada gündem olan yeni bir görsel ise bunun en çarpıcı örneklerinden biri.

Bir hindistan cevizi ağacının fotoğrafında gizlenmiş bir kertenkele bulunuyor. Ancak bu gizli detayı fark etmek için dikkatli ve hızlı olmak şart.

Peki, siz gizli kertenkeleyi görebilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde bir hindistan cevizi ağacı yer alıyor. Resimde gizli bir kertenkele var.

Göreviniz 11 saniye içinde gizli kertenkeleyi bulmak.

Zamanlayıcınızı açın ve aramaya başlayın.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevaba göz atabilirsiniz.