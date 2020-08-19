Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

Bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere Ankara'ya hareket etti.

Güler'in içinde bulunduğu makam aracı, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.

Konuya ilişkin açıklama, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapıldı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Güler’in içinde bulunduğu makam otomobilinin Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Güler'in, kazayı hafif sıyrıkla atlattığı ifade edilen açıklamada, Kırıkkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.