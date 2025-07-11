Ordu diyenler yanıldı! Türkiye’nin en çok fındık üreten şehri belli oldu

Karadeniz bölgesinin olmazsa olmaz mahsulleri arasında yer alan fındık birçok ilde üretiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlana verilere göre geçtiğimiz yıl en çok fındık üretimi yapan yer belli oldu.

Hemen herkesin ilk tahminleri arasında yer alan Ordu’yu ve Giresun’u gerisinde bırakarak fındık üretiminde zirveye oturan şehir şaşırttı.

Dünya genelinde fındık ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan ülkemizde bakın en fazla fındık üretimi yapılan ilçe hangisi oldu.

ZİRVEYE YERLEŞTİ!

Karadeniz bölgesi denilince ilk akla gelenler arasında yer alan fındık ülkemizde en çok üretimi yapılanlar arasında yer alıyor.

Kocaeli’nden Artvin’e kadar uzanan geniş bir alanda yapılan fındık üretimi meğer en çok o ilçede gerçekleşiyormuş.

Uzun yıllardır fındık üretiminde rekolte liderliğini Ordu, kalite liderliği ise Giresun elinde bulunuyordu. Ancak TÜİK tarafından yayınlanan 2024 yılı verilerine göre en çok fındık üreten Karadeniz ilçesi değişti.

Yayınlanan verilere göre, ton bazında en yüksek fındık üretimini Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapıldı.

İşte Türkiye'nin en çok fındık üretimi yapan 10 ilçesi:

1- Çarşamba, Samsun – 40.527

2- Akçakoca, Düzce – 36.649

3- Terme, Samsun – 28.855

4- Ünye, Ordu – 23.813

5- Altınordu, Ordu – 22.414

6- Alaplı, Zonguldak – 19.659

7- Kocaali, Sakarya – 19.564

8- Ulubey, Ordu – 18.492

9- Fatsa, Ordu – 18.278

10- Hendek, Ordu – 18.182