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    Ordu - Giresun Havalimanı'nda bomba ihbarı

    Ordu - Giresun Havalimanı'ndaki ihbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri geldi.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 00:15
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    Ordu - Giresun Havalimanı'nda bomba ihbarı

    Ordu-Giresun Havalimanı'ndan kalkması planan bir uçağa bomba ihbarı yapıldı.

    BOMBA İMHA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

    Bomba ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı ekipleri geldi.

    Uçağın kargo ve kabin bölümünde polis ekipleri arama çalışması başlattı.

    Ordu - Giresun Havalimanı'nda bomba ihbarı VİDEO

    Ordu - Giresun Havalimanı nda bomba ihbarı #1

    VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ HAVALİMANINDA

    İhbar üzerine olay yerine incelemelerde bulunmak üzere Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.

    Ordu - Giresun Havalimanı nda bomba ihbarı #2

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