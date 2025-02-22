Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler iptal

AA

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz'de de olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

Bölgede üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla uçak seferlerindeki aksamalar devam etti.

Hava koşullarının normale dönmesinin ardından iptal edilen seferlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan 7, Rize-Artvin Havalimanı'ndan da İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan 6 sefer karşılıklı iptal edildi.