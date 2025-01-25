DHA

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yer alan Çambaşı Yaylası, 'Dünyanın En Fazla Çeşidi Olan Dondurma' rekoru denemesi için sahne oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefleyen Celal Karaarslan ve ekibi, 18 gün boyunca hazırladıkları dondurmaları kar üzerinde yer alan 125 metrelik masada sergiledi.

Dondurmalar, karalahana gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra hamsi ve diğer balık çeşitleriyle farklı meyve türlerinden oluşuyordu. Guinness World Records Türkiye Hakemi Şeyda Subaşı Gemici ve ekibi, 1391 çeşit dondurmayı titizlikle denetleyip tadım yaptı.

"DÜNYA REKORU ORDU'YA GEÇTİ"

Rekor denemesinin ardından yapılan açıklamada, Şeyda Subaşı Gemici, Guinness World Records'un uluslararası standartlarına uygun şekilde yapılan başvuru sonucu yeni rekorun Ordu'ya geçtiğini duyurdu:

Mevcut rekor 1001 çeşit ile Abu Dabi'de tutuluyordu. Ancak bugün, Celal Karaarslan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi, 1301 çeşit dondurma ile yeni bir Guinness World Records'u Ordu'ya kazandırdı. Bu başarıları için kendilerini tebrik ediyorum.

"REKORU KIRACAĞIMDAN EMİNDİM"

Rekoru kırdığı için büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Celal Karaarslan, şunları söyledi:



Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum, çok mutluyum. Doğduğum yer olan Kabadüz'de bu rekoru kırmak beni son derece gururlandırıyor. 1301 dondurma çeşidini hazırladık ve jüri tarafından tüm çeşitler kabul edildi. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü bu konuda kendime güvenim tamdı. 11 kişilik ekibimizle son 18 gün boyunca sadece bu rekor için gece gündüz çalıştık ve tüm dükkanlarımızı kapattık.

KABADÜZ BELEDİYE BAŞKANI: "HEMŞEHRİLERİMİZİN BAŞARISIYLA GURURLANMIŞTIK"

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise ilçelerinin elde ettiği bu tarihi başarıdan dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan duyduklarını belirtti. Rekor denemesi sonrasında, sergilenen dondurmalar alanda bulunan vatandaşlara ikram edildi.