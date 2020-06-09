Ordu'da 2 büst daha kaldırıldı

Ertuğrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan'a benzeten Ordu Büyükşehir Belediyesi, Atatürk büstünü de Atatürk'e benzetemedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi’ kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran lider ve sanatçıların büstleri yaptırılmıştı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirilen büstler ise şehirde tartışmalara sebep oldu. Yerleştirilen büstler kimse tarafından istenmemeye başladı.

ERTUĞRUL GAZİ BÜSTÜ KALDIRILDI

Büstler içinde yer alan Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan oyuncu Engin Altan Düzyatan’a olan benzerliği, tartışma konusu oldu.

Tartışılan büst ise belediye tarafından kaldırıldı. Belediye tarafından başlatılan idari soruşturmada ise Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ile Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

2 BÜSTÜ DAHA KALDIRDILAR

Ertuğrul Gazi büstünün kaldırılmasının ardından ise ikinci bir olay yaşandı.

Cengiz Han ve Timur'a ait benzerliği tartışılan büstler de meydandan kaldırıldı. Böylelikle alanda 17 büst kaldı.

ATATÜRK BÜSTÜNÜ DE BENZETEMEDİLER

Öte yandan, büstler arasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait büst de sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Atatürk'e benzemediğini öne sürdüğü büstün kaldırılmasını istedi.

ORDU HALKI TEPKİLİ

Türk tarihinin izlerini yaşatarak meydanın görselliğine canlılık kazandıracak olan büstlerin tartışma konusu olması Orduluları da oldukça rahatsız etti.

YAPIM İŞİ ALAN HEYKELTIRAŞ VEFAT ETTİ

Büst krizi ile ilgili başlatılan idari soruşturmada da detaylar ortaya çıktı.

Büstlerin yapım işi verilen heykeltıraş Ömer Gençtürk’ün, sözleşme tarihinden sonra geçen yıl vefat ettiği, büstlerin ise oğlu Ertuğrul Kağan Gençtürk tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

Büstlerin hangi sanatçı tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi. Kendisine telefonla ulaşılan Ertuğrul Kağan Gençtürk ise, “Bu konuda konuşmak istemiyorum” diyerek açıklama yapmadı.