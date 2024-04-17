Ordu’da 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İHA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Bucak Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binada yangın çıktı.
Zemin karton depolamak için kullanılan zemin kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 kişi dumandan etkilendi
Yangın kısa sürede büyüyerek, binayı sararken, bu esnada olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle binada mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi, 5’i ise dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulans ile şehirdeki çeşitli hastanelere götürüldü.
Yangın kontrol altına alındı
İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaların sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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