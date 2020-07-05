Ordu'da, 6 metre çapındaki simit ilgi gördü

Bir firmanın ustaları tarafından yaklaşık 3 saatte hazırlanan 6 metre çapındaki simit, görenlerin ilgisini çekti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir simit firması, kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için dev bir simit yaptı.

Karar üzerine hazırlıklara başlayan yetkililer, 20 kilogram un ve 3 kilogram susam kullanarak üçlü burma simidin hazırlıklarına başladı.

6 METRE ÇAPINDA SİMİT YAPTILAR

Ustalar tarafından yaklaşık 3 saatte hazırlanan 6 metre çapındaki dev simit, herkes tarafından ilgi gördü.

Bir süre fırında sergilenen simit, daha sonra Ordu'daki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinlerine gönderildi.

200 SİMİDE EŞ DEĞER

Firma ortaklarından Coşkun Bodur, 200 simide eş değer dev simidi yapmayı başardıklarını söyledi.

Dev simidi yaparken zorlandıklarını belirten Bodur, özellikle fırından çıkartırken zahmet çektiklerini anlattı. Bodur, bunun bir nevi deneme olduğunu, yeni bir simit daha yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.