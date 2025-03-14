Ordu'da 600 yıllık tarihi cami, yeniden ibadete açıldı

İHA

Ordu’nun Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olarak bilinen ve Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen tarihi Eskipazar (Bayrambey) Camii, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) desteğiyle restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Restorasyon kapsamında caminin iç mekânı, mahfili, cephesi, çatısı, minaresi, şadırvanı, tuvaletleri ve çevresi aslına uygun şekilde yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk Cuma namazı kılınarak caminin resmi açılışı gerçekleştirildi.

"TARİHİ VE MANEVİ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, geçmişten günümüze ulaşan manevi ve tarihi değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

Bu kıymetli caminin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizdeki tarihi ve manevi eserleri geleceğe kazandırma konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Bundan sonra da kültürel mirasımızı korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.

"TARİHİ CAMİLERİMİZİ İHYA ETTİK"

Başkan Güler, göreve geldiklerinde ilçelerdeki tarihi camilerin büyük çoğunluğunun bakımsız olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Tarihi Çaybaşı Çayır Camii, Gülyalı Kestane Camii, İkizce Laleli Camii ve Gürgentepe Eskiköy Camii gibi birçok ibadethaneyi restore ederek halkımızın hizmetine sunduk. Bugün bu camilerimiz 5 vakit ibadete açık durumda. Ayrıca manevi türbelerimizi de ihya ederek değerlerimize sahip çıktık.

Camilerin yanı sıra şehir içinde vatandaşların rahatça ibadet edebilmesi için mescitler inşa ettiklerini de dile getiren Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 9 mescidi halkın hizmetine sunduklarını belirtti.

Tarihi Eskipazar Camii’nin açılış törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.