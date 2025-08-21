Ordu'da bakım elemanı arıza sepetine çarpan dolmuşun üzerine düştü

Ordu'da akılalmaz olay..

Saat 11.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Barbaros Caddesi’nde meydana gelen olayda, özel şirkette teknik eleman olarak çalışan Emin Elmalı, arıza aracının sepetine çıkıp, sokaktaki güvenlik kamerasını tamir etmeye başladı.

ARIZA ARACININ SEPETİNE ÇARPAN DOLMUŞUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bu sırada yoldan geçen 52 J 0160 plakalı dolmuş, arıza aracının sepetine çarptı. Dengesini kaybeden Emin Elmalı, dolmuşun üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin yardımıyla dolmuşun üzerinden indirilen Elmalı, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞAŞIRILACAK BİR OLAY"

Olayı gören 56 yaşındaki mahalleli Yaşar Özbay, şu ifadeleri kullandı:

Hayatta görülmeyecek bir şey. Çok şaşırılacak bir durum. Güvenlik kameralarını kontrol etmek için arıza giderme aracı geldi. Bakım çalışması yapan arkadaş, arıza giderme aracının sepetiyle güvenlik kameralarının olduğu yere çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir dolmuş, arıza aracının sepetine çarptı ve sepetin içindeki kişi dolmuşun üzerine düştü. Olayı gördüğüm için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım. Ambulans ve itfaiye geldi. Dolmuşun üzerine düşen kişiyi, itfaiyeciler alarak, ambulansa bindirdiler ve hastaneye götürüldü.