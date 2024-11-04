Ordu'da çöp ev boşaltıldı

İHA

Ordu Altınordu'nun Bucak Mahallesi'nde bir evden kötü kokular yayılarak çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine harekete geçen Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, evde biriken çöplerin boşaltılması için harekete geçti.

2 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Belediye personeli, zabıta ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada evin içi ve çevresinde uzun süredir birikmiş olan 2 kamyon atık ve çöp çıkarıldı.

Ev ve çevresindeki çöp ve atıkların tamamen boşaltılmasının ardından, çevre sakinleri derin bir nefes aldı.