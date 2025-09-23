Ordu'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Ordu'da Ulubey ilçesinde Akpınar Mahallesi, Ordu-Ulubey yolu üzerinde, Ulubey ilçesinden Altınordu ilçesi istikametine seyreden Recep Ali Düzgün (75) yönetimindeki 52 HT 642 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Çetinkaya’nın (24) kullandığı 52 ACL 869 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle Çetinkaya’nın kullandığı araç yol kenarındaki refüje savruldu.

Kazanın etkisi ile sürücüler ve Recep Ali Düzgün’ün eşi Saniye Düzgün (70) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Sürücü Recep Ali Düzgün, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Recep Ali Düzgün’ün emekli öğretmen olduğu öğrenildi.

Kazanın gördü tanığı İsmail Akpınar, büyük bir ses üzerine kaza olduğunu fark ettiklerini, kazanın hatalı sollamadan kaynaklı olduğunu söyledi.