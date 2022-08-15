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    Ordu'da fındık hasadına davulla başladılar

    Fındık hasadının resmi olarak başlamasıyla birlikte üreticiler bahçelere girdi. Zorlu hasadı kolaylaştırmak isteyen vatandaşlar, davul eşliğinde şarkı söyleyerek hasat gerçekleştirdiler.
    • 15.08.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 09:57
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    Ordu'da fındık hasadına davulla başladılar

    Fındık hasadı 13 Ağustos'ta başladı.

    Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı için, Ordu'da vatandaşlar bahçelere girdi.

    Şarkı söyleyerek hasat gerçekleştirdiler

    Bölgedeki vatandaşlar geleneklerini sürdürerek düğün davulu eşliğinde şarkı söyleyerek hasat gerçekleştirdi.

    İHA'nın aktarımına göre; Üreticiler, eğlenceli vakit geçirirken öte yandan atalarından kalan geleneği de sürdürdüklerini belirtiyor.

    Ordu'da fındık hasadına davulla başladılar VİDEO

    "Davul eşliğinde daha eğlenceli hasat yapılıyor"

    Semih Kırca isimli fındık üreticisi ve bahçelerin davulcusu Semih Kırca, “Bu şekilde eğlence olsun diye topluyoruz. Ailecek fındık topluyoruz. Davul bize dededen kaldı. Davul eşliğinde daha eğlenceli hasat yapılıyor. Bu şekilde diğer bahçe sahipleri de bizi duyuyor. Fındık güzel ve randımanlı, devletimizden de Allah razı olsun fiyat güzel” dedi.

    Ordu da fındık hasadına davulla başladılar #1

    "Eski dede gelenekleri anımsıyoruz"

    Hasat için Antalya’dan kente gelen Engin Sakarkaya, hasadın güzel geçtiğini, fiyattan memnun olduklarını ifade ederek, “Eski dede gelenekleri anımsıyoruz, eğlenceli bir şekilde fındık topluyoruz” şeklinde konuştu.

    "Zorlu geçen hasadı bu şekilde kolaylaştırıyoruz"

    Kenan Korkmaz isimli fındık üreticisi, “Eskiye yönelik gelenekler ile davul eşliğinde hasat yapıyoruz, eğlence şeklinde hasat yapıyoruz. İnşallah bu etkinliklerin daha fazla devam etmesini dileriz. Zorlu geçen hasadı bu şekilde kolaylaştırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

    Ordu da fındık hasadına davulla başladılar #2

    2022 yılı fındık rekoltesi 240 bin

    Öte yandan, kentte geçtiğimiz yıl 167 bin ton olan fındık rekoltesi, 2022 yılı hasat sezonu için 70 bin tondan fazla artışla 240 bin ton olarak tespit edildi.

    Ordu da fındık hasadına davulla başladılar #3

    Ordu da fındık hasadına davulla başladılar #4


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