Ordu’da kahverengi kokarca alarmı

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, fındık başta olmak üzere bölgedeki tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ay, 15 Kasım 2025’te başlayan kışlak mücadelesinin hava koşullarına bağlı olarak 15 Nisan’a kadar süreceğini, gerekirse bu tarihin uzayabileceğini belirtti. İl Müdürü, “Kışlak mücadelelerimizi Tarım ve Orman Bakanlığımızdan temin edilen alet, ekipman ve ilaçlarla gerçekleştiriyoruz. Önemli olan, tüm kışlakların ilaçlanmasıdır.” dedi.

HEDEF 330 BİN KIŞLAK

2026 dönemi için yaklaşık 330 bin kışlakta ilaçlama hedeflendiğini söyleyen Bayram Ay, “15 Kasım 2025 tarihinden bu yana yaklaşık 190 bin civarında kışlak ilaçlandı. 15 Nisan’a kadar bu mücadeleyi tamamlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSTİLACI BÖCEĞE KARŞI KESİNTİSİZ MÜCADELE

Kahverengi kokarcanın istilacı bir tür olduğuna dikkat çeken Ay, tek seferde yaklaşık 200 yumurta bırakarak hızla çoğaldığını söyledi. Mücadelede kesinti olmaması gerektiğini vurgulayan Ay, “Popülasyonun artıp azalması yürütülen mücadeleye bağlı. Özellikle bayram ve tatillerde memlekete dönecek çiftçilerin kışlak mücadelesine katılması çok önemli.” dedi.

ÜRETİCİLER HASATTAN SONRA RAHAT NEFES ALDI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, son 4 yıldır bölgede yoğun bir kahverengi kokarca istilası yaşandığını belirtti:

2024 yılında fındıklarımız kahverengi kokarca nedeniyle ciddi zarar gördü. Hasat sonrası yapılan kışlak mücadelesi sayesinde üreticiler fındığını satabilir hale geldi. Mücadele kesintiye uğrarsa bahar aylarında popülasyon yeniden artabilir.