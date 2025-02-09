Ordu'da Perşembe Yaylası'nda kar festivali

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi’nin iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Perşembe Yaylası Kar Festivali, dondurucu soğuğa rağmen büyük bir katılımla gerçekleşti. Ordu ve çevre illerden gelen doğa ve kış tutkunları, festivalin sunduğu etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

HORON, KAR GÜREŞİ VE KANO YARIŞLARI

Festival, mehter takımının görkemli gösterisiyle başladı. Alanda toplanan vatandaşlar, çalan müzikler eşliğinde horon teperek etkinliğe coşku kattı. Ardından kar güreşleriyle heyecan doruğa ulaştı. Katılımcılar ayrıca, kar üzerinde düzenlenen kano yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLDİ

Festival boyunca katılımcılara yöresel lezzetler ikram edildi. Misafirlere patates, sucuk ekmek, pancar turşusu, pancar çorbası, mısır ekmeği ve sıcak çay sunularak, soğuk havada içlerini ısıtan tatlar deneyimlemeleri sağlandı.

"DÖRT MEVSİM TURİSTLERİNİ İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada, Perşembe Yaylası’nın menderesleriyle ünlü doğa harikası bir bölge olduğunu ve dört mevsim boyunca hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti. Festivalin büyük bir başarıyla tamamlandığını vurgulayan Güler, kar festivallerinin bu yıl farklı ilçelerde de devam edeceğini müjdeledi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise festivale binlerce kişinin katıldığını belirterek, “Kışın en güzel haline tanıklık ettiğimiz bu özel günde, dostluk, birlik ve beraberlik içinde unutulmaz anlar yaşadık” dedi.

Festivale, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve çok sayıda vatandaş katılarak bu eşsiz deneyime ortak oldu.