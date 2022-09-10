Ordulu balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Av sezonunun başlamasıyla birlikte ava çıkan balıkçılar, ilk günlerde umduklarını bulamasalar da şimdilerde palamut ile büyük heyecan yaşıyor. Bölge halkının bu sezon palamuda doyacağı öne sürülüyor.

4,5 aylık yasağın ardından balıkçılar av sezonuna başladı.

15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erdi.

Yasak boyunca hummalı çalışmalar yapan balıkçılar, şimdilerde gece gündüz ağlarını denizlere atarak taze balık yakalıyor.

Paralmut yüzleri güldürdü

Ordulu balıkçılar ise sezonun ilk gününde aradıklarıı bulamazken, son günlerde balık çeşitliliği ile adeta büyük heyecan yaşıyor.

Ava çıkan balıkçılar, palamut ile bereketli bir sezona başladı.

"İlk birkaç gün umduğumuz gibi olmadı"

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Sezonun ilk balıkları olan palamudu Perşembe ilçesi Yason açıklarında tuttuk. İlk birkaç gün umduğumuz gibi olmadı fakat havaların açması ile birlikte palamut Ordu mevkilerine indi. Palamutlar da büyük zaten inşallah iyi bir sezon olacak” dedi.





"Çok şükür ilk ağımızı salladık"

Çağrı Yurttaş isimli balıkçı, palamudun ilk etapta yüz güldürdüğünü, işaretlerin de iyi yönde olduğunu ifade ederek, “Çok şükür ilk etapta hava olmadı ancak peşinden bakıldığında işaretler iyi yönde, inşallah palamut olacak. Temennimiz bizim ve vatandaşlarımızın açısından bol olması. Çok şükür ilk ağımızı salladık, şimdilik güzel” şeklinde konuştu.





"Mezgit ile barbun pahalı oldukça pahalı"

İHA'nın aktarımına göre; Ordu’da balıkçılık yapan Gökmen Ceylan isimli esnaf, palamut balığının bol göründüğünü ancak fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Ceylan, “İnsanların şuanda alım gücü de zayıf, okul ve fındık dönemi de olduğundan balığa zaman ayıramıyor. İlerleyen günlerde inşallah düşeceğini tahmin ediyoruz. Şuanda en bol görülen palamut ve istavrit balığı. Mezgit ile barbun pahalı oldukça pahalı. İlerleyen zamanda bolluk olacağını düşünüyoruz, şuanda sezon daha yeni başladı. Sonrasında inşallah ilerleyecek. Deniz suyunun biraz daha soğuması ile birlikte fiyatlar da düşecektir” dedi.





Balık fiyatları

Öte yandan tezgahlarda palamut balığı boyutuna tanesi göre 20, 50,70 ve 80 TL’den satılırken, istavrit 50, mezgit 50 ve barbun balığı 80 liradan satılıyor.







