Ordulu esnaf 1 liraya adres gösteriyor

Kendisine sürekli adres soran ve derdini anlatanların sayısı artınca, farklı bir yönteme başvuran esnaf adres soranlardan 1 TL, derdini anlatanlardan 50 TL talep ediyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 17 yıldır kırtasiye işleten Osman Erdaş isimli esnaf, iş yerinin önünde beklediği esnada kendisine sürekli olarak adres sorulunca, farklı bir yöneteme başvurdu.

Mizansen olarak adres sormak 1 TL, adrese götürmek ise 10 TL şeklinde bir yazı asan esnaf, ilgi ve fotoğraf çekenlerin sayısı artınca, fotoğraf çektirmeyi de 20 lira olarak belirledi.

50 LİRAYA DERT DİNLİYOR

Kimi zaman hiç tanımadığı insanların kendisine dert anlattığı için dert dinlemenin saatini de 50 TL olarak belirleyen esnaf, elde edilen gelirleri, SMA hastası 17 aylık Demir Ali’nin tedavisi için bağışlayacak.

Esnaf Erdaş, “Bazen burada otururken hiç tanımadığım insanlar geliyor, dertlerinden bahsediyor. Ben de ‘bu böyle olmayacak’ dedim ve dert dinlemenin saatini de 50 lira olarak yazdım.” dedi.

TOPLANAN PARALAR DEMİR ALİ İÇİN KULLANILACAK

Uygulamasından memnun olan Erdaş, “Bu ilgi gördü ve sonrasında ise bizim kardeşimiz Demir Ali’nin hastalığını duyduk ve bu işi Demir Ali kardeşimiz için devam ettirmeye karar verdik.” dedi.

Adres soran Musa Yıldız isimli vatandaş, “Bence süper bir uygulama, ilk defa başıma böyle bir şey geldi, şaşkınız ama yardımlaşmak güzel, inşallah Demir Ali de sağlığına kavuşur.” dedi.

Uygulamanın güzel olduğunu ifade eden emekli öğretmen Şadi Genç ise “Gerçekten çok yerinde bir olay. Bizim halkımız da yardımseverdir. Burada esnaf arkadaşımızın mizahi olarak başlattığı uygulamanın Demir Ali’ye destek olarak güncellemesi harika bir olay.” diye konuştu.