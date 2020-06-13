Orman işçileri, yangına karşı yarışarak hazırlanıyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, zorlu arazi koşullarında hızlı hareket etmek için hortum serme ve en erken su verme gibi yarışmalarla formlarını koruyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla son günlerde Muğla ve Aydın bölgelerinde orman yangınları çıkmaya başladı.

ALEV SAVAŞÇILARI, YARIŞARAK FORM TUTUYOR

Turistik ilçeler Bodrum, Milas ve Fethiye başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangına, hava ve karadan müdahale ediliyor. "Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri de zorlu arazi koşullarına rağmen alevlerin yayılmaması için adeta zamanla yarışıyor.

Sürekli hazırlıklı olmalarına önem verilen ekiplerin, iş başı eğitimleri zorlu geçiyor.

Eğitimlerde, ekip ruhunun oluşturulması, hızlı ve etkin müdahale amaçlanıyor. İşçilerin formlarını koruması için ödüllü yarışmalar düzenleniyor.

BİRİNCİYE ÇEYRE ALTIN

Hortum serme ve en erken su verme yarışmasında işçilerin sürekli hızlarını artırması sağlanıyor. 300 metre yangın söndürme hortumunu en erken yere seren ve suyu arazözden hortum ucuna en kısa sürede verenler çeyrek altınla ödüllendiriliyor.

EN ÖNEMLİ UNSUR HIZ

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarıyla mücadelede verilen eğitimlerin önemli olduğunu, yangınlara bilinçli ve hazır olmanın asli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı verildiğini aktaran Yaprak, "Hem kara hem de hava güçleriyle orman yangınlarına hazırız. Artık yangın mevsimi ve kritik dönemlere başladık. Yangına en kısa sürede müdahalede bulunabilmek için de iş başı eğitimlerimizi yapıyoruz." dedi.

Yaptıkları işin yüksek risk taşıdığını vurgulayan Yaprak, bu nedenle önceliklerinin çalışanların ve vatandaşların can güvenliği olduğunu ifade etti.

HEDEF, YANGINA İLK MÜDAHALE SÜRESİNİ 10 DAKİKAYA İNDİRMEK

Yaprak, her zaman göreve hazır şekilde beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Orman yangınlarıyla mücadele vatan savunması gibidir. Alev savaşçıları dediğimiz arkadaşlarım, büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Bazen uyumadan yangına müdahale eden arkadaşlarımız oluyor. Yangınlara önceki yıllarda 30 dakika olan ilk müdahale süresini Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak 12 dakikaya indirdik. Hedefimiz 10 dakikaya . Bu nedenle bu eğitimlerle ekipler arasında koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl 74 orman yangını çıktı. 128 hektar alan yandı. 26 ziraat yangınında ise 93 hektar alan zarar gördü."





Muğla'nın büyük kısmının ormanlık alan olduğunu anlatan Yaprak, özellikle araçlardan izmarit atılmaması, ormanda ateş yakılmaması ve çöp bırakılmaması uyarısında bulundu.