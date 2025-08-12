Osmaniye'de anız yangınında alevler makilik alana sıçradı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yangın..

Sumbas ilçesi Evciler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki zeytinliğe ve makilik alana sıçradı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALEYE BAŞLADI

Ekipler, yangının yakınlardaki yerleşim yerlerine ve ormana sıçramaması için müdahale başlattı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.