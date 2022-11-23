Petrol
88.47
1.17%
Euro
19.1817
0.02%
Dolar
18.6115
0.03%
Altın
1.041
-0.01%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
308.300
3.18%
BTXN Coin
5.94
-0.83%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Osmaniye'de çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı

    Osmaniye Kadirli'de çöp konteynerinin kenarına ağzı bağlanarak bırakılmış çuvalın içerisinden 4 yavru köpek çıktı. Köpekler, Kadirli Hayvan Barınağında koruma altına alındı.
    • 23.11.2022 - 00:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı

    Osmaniye şehir merkezinde bulunan Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, Sumbas yolu üzerinde eşi ile birlikte yürüyüşe çıkan Yılmaz Aslan isimli kişi, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış çuvaldan ses gelince çuvalın yanına gitti.

    Çuvalın içerisinde bir canlının hareket ettiğini fark eden Yılmaz Aslan, açtığında çuvalın içerisinde 4 adet yavru köpek olduğunu fark etti.

    Çuvaldan çıkan 4 yavru köpek koruma altına alındı

    Polisi arayan Yılmaz Aslan çöpe atılmış 4 yavru köpek olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen HAYDİ ekipleri yavru köpekleri koruma altına alarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.

    "İnsanların bu kadar bencil olmasını kınıyorum"

    Köpekleri çöpe atılmış çuval içerisinde bulan Yılmaz Aslan, "Sabah eşimle beraber yürüyüşe çıkmıştım. Buradan geçerken köpek sesini duydum. Biraz tedirgin oldum. Gittim çuvalı açınca köpek yavrularının atıldığını gördüm. Çuvalın ağzını açtım. Polisi aradım HAYDİ ekibi geldi köpekleri aldı barınağa götürdü. Bu 4 yavru köpeği kurtardığım için mutluyum ayrıca insanların bu kadar bencil olmasını kınıyorum. Çünkü bu dünya her ne kadar insanlarınsa hayvanların da" şeklinde konuştu.

    Osmaniye de çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı #1

    Osmaniye de çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı #2


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    PKK'nın talimatını cezaevine sokmaya çalıştılar
    3. Sayfa

    PKK'nın talimatını cezaevine sokmaya çalıştılar

    Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı
    Dünyadan futbol

    Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı

    Görüş Bildir