Osmaniye’de devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı

İHA

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe Gişeleri'nde, Gaziantep’ten Osmaniye istikametine seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

TANKER ALEV ALDI

Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araç şoförü kabinden çıkartıldıktan sonra tanker alev aldı.

Kısa sürede yangın büyürken, olay yerine Osmaniye, Düziçi ve Bahçe belediyelerinin itfaiye müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü, küçük çaplı patlama sesleri korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.