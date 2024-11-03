DHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış ve kısa süreli dolu etkili oldu.

İlçede yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Kadirli ile Sumbas ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı trafik akışında aksamalar yaşandı.

Karayolu su birikintisinden dolayı kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Kadirli Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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