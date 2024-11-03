DHA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış ve kısa süreli dolu etkili oldu.
İlçede yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu.
SU BASKINLARI YAŞANDI
Kadirli ile Sumbas ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı trafik akışında aksamalar yaşandı.
Karayolu su birikintisinden dolayı kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı.
Kadirli Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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