Osmaniye'de feci kaza: Genç sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar-Yolçatı mevkiinde, Hüseyin Kütük idaresindeki 80 HB 444 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

FECİ KAZADA GENÇ SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç kavşakta bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, 29 yaşındaki Hüseyin Kütük ağır yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Hüseyin Kütük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.