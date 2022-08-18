Osmaniye’de hayırsever mahallenin bakkal borcunu ödedi

10 yıldır bölgede işletilen bakkal dükkanına gelen bir hayırsever, borç defterindeki 8 bin lirayı ödeyerek defteri alıp gitti. Olayın ardından borçlular büyük sevinç yaşadı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki bakkala lüks bir otomobil yaklaştı.

Araçtan inen şahıs, müşteri gibi dükkana girerek işletmeci Ömer Karkın'dan veresiye defterini istedi.

Gizemli hayırsever, defterdeki borcun toplamını öğrenmek isteyinde, Karkın büyük şok yaşadı.

Mahallelinin borcunu ödedi

Ardından defteri hesaplayan işletmeci, toplam 8 bin 600 lira tuttuğunu açıkladı.

İHA'nın aktarımına göre; Karkın, borcun 600 lirasını sildi. Hayırsever ise 8 bin lirasını ödeyerek borç defterini de alıp gitti.

Osmaniye’de hayırsever mahallelinin bakkal borcunu ödedi VİDEO



Pankart astı

Ardından bakkal sahibi “Bakkalımıza 16.08.2022 tarihine kadar veresiye borcu olanların borçları bir hayırsever tarafından ödenmiştir” pankartı astı.

Bakkala olan borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar bir yandan şaşkınlık yaşarken bir yandan ise büyük sevinç yaşadı.

"Defterde 8 bin 600 lira veresiye vardı"

Başından geçen olayı Kemal Sunal’ın Sakar Şakir filmindeki sahneye benzettiğini ifade eden bakkal sahibi Ömer Karkın, “10 yıldan beri Çamiçi Mahallesi’nde bakkal işletiyorum. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Müşteri gibi gelerek hesap defterinin hesaplanmasını istedi. Ne kadar veresiye varsa onu hesapla dedi. Veresiye defterini alacağını söyledi. Ben de olamaz böyle bir şey dedim. Şaka yapıyorsun dedim. Hayır, şaka yapmıyorum dedi. Defteri hesapladık. Helalleştik ayrıldı gitti. Defterde 8 bin 600 lira veresiye vardı. 600 lirayı da ben sildim o şekilde helalleştik. Kemal Sunal’ın bir filmi vardı, defteri tartıp veriyordu aynı o durum oldu. Defteri aldı gitti. Borcu olan müşterilerime borcunuz ödendi dediğim zaman şaşkınlık içerisinde kaldılar” dedi.

"Allah’ım ne muradı varsa versin"

Borcunun gizemli hayırsever tarafından ödendiğini öğrenen Emine Korçak, “Allah’ın hayrını kabul etsin. Allah’ım ne muradı varsa versin. Şaşırdık. Çok büyük hayır seven birisiymiş. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor” diye konuştu.