İHA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde bir iş yerinden duman çıktığını görenler durumu hemen 112'ye bildirdi.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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