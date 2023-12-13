Osmaniye'de kamyon tıra arkadan çarptı: 1 ölü

İHA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi Şekerdere mevkiinde, Gaziantep istikametinden Osmaniye istikametine giden 27 TM 884 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.
Şoför yaşamını yitirdi
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonda bulunan şoför hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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