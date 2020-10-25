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    Osmaniye'de kaza yapan araç, başka araca çarptı: 2 ölü

    Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatınıa kaybederken, 9 kişi yaralandı.
    • AA
    • 25.10.2020 - 02:26
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    Osmaniye'de kaza yapan araç, başka araca çarptı: 2 ölü

    Osmaniye'de 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette giden 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.

    TAKLA ATAN ARAÇ, 100 METRE SÜRÜKLENDİ

    Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.

    Osmaniye de kaza yapan araç, başka araca çarptı: 2 ölü #1

    11 YARALIDAN 2'Sİ KURTARILAMADI

    Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.

    Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.

    2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

    Osmaniye de kaza yapan araç, başka araca çarptı: 2 ölü #2

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