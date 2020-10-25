Osmaniye'de kaza yapan araç, başka araca çarptı: 2 ölü
Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatınıa kaybederken, 9 kişi yaralandı.
- AA
- 25.10.2020 - 02:26
Osmaniye'de 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette giden 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.
TAKLA ATAN ARAÇ, 100 METRE SÜRÜKLENDİ
Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.
11 YARALIDAN 2'Sİ KURTARILAMADI
Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.
2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.