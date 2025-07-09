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Osmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

İHA İHA
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Osmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’de Bahçe ilçesinde otoban yolunda, Nizam Ç. idaresindeki 73 AAP 965 plakalı tır, Gaziantep’ten Adana istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Nizam Ç. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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