Osmaniye'de miniklerden anlamlı çağrı: Savaşlar dursun, dünya çocuklara kalsın

23 Nisan coşkusu Osmaniye’de renkli görüntülere sahne olurken çocukların verdiği mesaj kutlamalara damga vurdu. Farklı ülkelerin kültürlerini sahneye taşıyan öğrenciler, barış vurgusuyla dikkat çekti.

Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu’nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler tarafından seslendirilen şarkılar ve koro performansları izleyicilerden alkış aldı.

TEMSİLİ MECLİS AÇILIŞI

Program kapsamında öğrenciler tarafından temsili Meclis açılışı yapılarak günün anlam ve önemine vurgu yapıldı. Çocukların sahne performansları ve sunumları etkinliğe ayrı bir renk kattı.

DÜNYA KÜLTÜRLERİ SAHNEYE TAŞINDI

Etkinlikte Macaristan, Özbekistan, Moğolistan, İspanya, Kazakistan, Azerbaycan, Filistin ve Japonya’ya ait halk dansları sahnelendi. Türkiye’ye özgü halk oyunları gösterileri de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

FİLİSTİN GÖSTERİSİ DUYGULANDIRDI

Özellikle Filistin halk dansları gösterisinin sonunda açılan “Savaşlar dursun, dünya çocuklara kalsın” yazılı pankart, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Çocukların barış çağrısı uzun süre alkışlandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenci velileri çocuklara Türk bayraklarıyla eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar, izleyenlerin beğenisini kazandı.