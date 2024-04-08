Osmaniye'de sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.

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AA & Ensonhaber

Yurdun bazı kesimleri bahar havasına girse de soğuk ve yağışlı hava, ani yağışlarla etkisini hissettiriyor.



Osmaniye'de dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Bazı tarım arazileri sular altına kaldı

Merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde bazı tarım arazileri, sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Ekili buğdaylar da dolu nedeniyle zarar gördü.

Niğde Valisi: Şu an göçük altında kimse yok

Niğde Valisi Cahit Çelik, faciayla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.