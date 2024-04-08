Yurdun bazı kesimleri bahar havasına girse de soğuk ve yağışlı hava, ani yağışlarla etkisini hissettiriyor.
Osmaniye'de dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Bazı tarım arazileri sular altına kaldı
Merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde bazı tarım arazileri, sağanak nedeniyle sular altında kaldı.
Ekili buğdaylar da dolu nedeniyle zarar gördü.
Niğde Valisi: Şu an göçük altında kimse yok
Niğde Valisi Cahit Çelik, faciayla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.
İçeride toplam 6 kişi vardı. Şu an hastanedeyim. Yaralılarla görüştüm. Yer altı patates deposu yapıyorlar. Çökme olunca kaçmaya çalışıyorlar. Ama maalesef işçiler içeride kalıyor. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yüzeyle kazı yaptıkları alan arasında mesafe fazla olunca basınç nedeniyle çökme oluyor. Şu an göçük altında kimse yok
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış