Osmaniye'de yaşamını yitiren çocuğun son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu

Osmaniye'de Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay (5), annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi.
Tahlilleri temiz çıktı, taburcu edildi
Küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü, 5 yaşındaki çocuk, Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi.
Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı buradaki ilk müdahalenin ardından küçük kız, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti.
Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek.
Küçük çocuğun cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi. 'Anne beni bir şey ısırdı' olduHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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