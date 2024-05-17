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Osmaniye'de yaşamını yitiren çocuğun son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu

Osmaniye'de yaşamını yitiren çocuğun son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' oldu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada annesine kendisini bir şey ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.