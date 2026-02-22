Osmaniye'deki sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Osmaniye'de sağanak yağış etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Toprakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet çamura saplandı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Motosiklet sürücüsünün yardımına yoldan otomobille geçen vatandaşlar koştu.

Vatandaşların desteğiyle motosiklet çamurdan çıkarıldı.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EKİPLER SIKI TAKİPTE

İlçeden geçen Karaçay Deresi'nin debisi de yağışla birlikte yükseldi.

Artan su seviyesi nedeniyle dere çevresinde tedbirler artırılırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin bölgeyi takip ettiği öğrenildi.

SU TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yağmurun etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri bölgede su tahliye çalışması başlattı.

Ekipler, biriken suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.