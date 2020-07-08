Dolar
6.865
0.1064%
Euro
7.7495
0.1615%
Altın
1803.01
0.4479%
Borsa
119708.65
0.3098%
G. Altın
398.222
0.5684%
Bitcoin
63884.49
0.6901%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    ÖSYM Başkanı Aygün: 3 sınav için geç başvuru alınacak

    Başvuruların ağustos ayı içinde gerçekleştirileceğini belirten Halis Aygün, sınav merkezi tercihlerinin de değiştirilebileceğini söyledi.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 13:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ÖSYM Başkanı Aygün: 3 sınav için geç başvuru alınacak

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ertelenen 2020-Yabancı Dil Sınavı (YDS), 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve 2020-Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için yeniden başvuru alacak.

    Konuyla ilgili açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptı. Aygün, Twitter hesabından, başvuruların ağustos ayı içinden alınacağını belirterek, şunları söyledi:

    "YENİDEN BAŞVURU ALINACAK"

    "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir."

    ÖSYM Başkanı Aygün: 3 sınav için geç başvuru alınacak #1

    Görüş Bildir