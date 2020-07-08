ÖSYM Başkanı Aygün: 3 sınav için geç başvuru alınacak

Başvuruların ağustos ayı içinde gerçekleştirileceğini belirten Halis Aygün, sınav merkezi tercihlerinin de değiştirilebileceğini söyledi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ertelenen 2020-Yabancı Dil Sınavı (YDS), 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve 2020-Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için yeniden başvuru alacak.

Konuyla ilgili açıklamayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptı. Aygün, Twitter hesabından, başvuruların ağustos ayı içinden alınacağını belirterek, şunları söyledi:

"YENİDEN BAŞVURU ALINACAK"

"Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir."