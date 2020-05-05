ÖSYM'nin sınavlarda alacağı tedbirler belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, isteyen adayların sınavlara dezenfektan ve kolonya getirebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimini açıklarken sınav tarihlerine de değindi.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacak. Askeri öğrenci sınavı ise 14 Haziran'da gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezlerinde yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ADAYLARA MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITILACAK

Aygün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır." dedi.

OTURMA DÜZENİ SOSYAL MESAFEYE GÖRE AYARLANACAK

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimsenin okul bahçelerine alınmayacağını belirten Aygün, "Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak." bilgisini paylaştı.

Aygün'ün açıklamaları şöyle:

"Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir.

Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar dilerim."