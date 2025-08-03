Oto yıkama masrafına son... A101 basınçlı oto yıkama makinesi getiriyor: İşte fiyatı

A101, bu hafta da aktüel ürünler kataloğuyla alışveriş tutkunlarını memnun edecek kampanyalara imza atıyor.

Her Perşembe olduğu gibi 7 Ağustos 2025'te de raflarda yerini alacak yeni ürünler, onlarca farklı kategoride uygun fiyatlı seçenekler sunuyor.

Bu haftaki broşürde; temel gıda ürünlerinden ev tekstiline, mutfak eşyalarından çeyiz alışverişine kadar birçok ürün çeşidi yer alıyor.

Özellikle elektrikli bisiklet, granit tava setleri ve dekoratif kavanozlar alıcıların ilgisini çekecek ürünler arasında öne çıkıyor.

Ayrıca araç sahiplerine özel basınçlı oto yıkama makinesi tüketicilerle buluşacak.

İşte A101 7 Ağustos indirim kataloğu: