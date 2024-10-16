Otoyolların güvenliği ve denetimlerinde Jandarma dönemi başlıyor

İHA

Türkiye genelinde tüm otoyol güvenlik ve denetimleri 15 Ekim 2024 tarihinden itibaren Jandarma'ya devredildi.

İçişleri Bakanlığınca alınan kararı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu duyurdu.

Ayrıca, Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı binasında kurulan Jandarma Otoyol Komutanlığı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

59 JANDARMA PERSONELİ HİZMET VERECEK

Ankara-Niğde Otoyolu güzergahında otoyolun Ankara Evren gişelerinden Nevşehir Derinkuyu gişelerine kadar 200 kilometrelik mesafenin Aksaray Ortaköy Jandarma Otoyol Komutanlığı sorumluluğuna alındığını belirten Vali Kumbuzoğlu, 9 araç 2 motosiklet ile toplam 59 Jandarma personelinin hizmet vereceğini bildirdi.

PROGRAMDA DUA VE KURBAN KESİMİ YAPILDI

Vali Kumbuzoğlu, emniyet müdürlüğü ekiplerine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı tebrik ederek 7/24 esası ile gece gündüz görev yapacak Jandarma ekiplerine başarı dileklerini iletti.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayar’ın da katıldığı açılış programında dua ve kurban kesimi de yapıldı. Ardından Aksaray Ortaköy Otoyol Jandarma Komutanlığı emrindeki araçlar görev bölgelerine uğurlandı.