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Ovacık'ta ilkbahar manzaraları
Munzur Dağları arasındaki Ovacık'ta ilkbaharın gelişiyle eşsiz görüntüler ortaya çıktı.
- AA
- 06.05.2020 - 10:40
Tunceli'de çetin geçen kışın ardından doğa canlanıyor.
Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
KARTPOSTALLIK MANZARALAR
Yaklaşık 5 ay beyaz örtüyle kaplanan bölgede ilkbaharın gelmesiyle tarlalarda açan sarı düğün çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.