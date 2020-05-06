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    Ovacık'ta ilkbahar manzaraları

    Munzur Dağları arasındaki Ovacık'ta ilkbaharın gelişiyle eşsiz görüntüler ortaya çıktı.
    • AA
    • 06.05.2020 - 10:40
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    Ovacık'ta ilkbahar manzaraları

    Tunceli'de çetin geçen kışın ardından doğa canlanıyor.

    Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

    KARTPOSTALLIK MANZARALAR

    Yaklaşık 5 ay beyaz örtüyle kaplanan bölgede ilkbaharın gelmesiyle tarlalarda açan sarı düğün çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu.

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