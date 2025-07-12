Oyuncu Özlem Öçalmaz, Beyoğlu'nda bina yıkımına tepkili: Kentsel ölüm yaşıyoruz

İstanbul Beyoğlu’na bağlı Ömer Avni Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yürütülen yıkım, çevre sakinlerini mağdur etti. Yıkım sırasında sokaklar molozlarla dolarken, bazı apartman daireleri toz içinde kaldı. Gürültüden ve evlerine dolan tozdan şikâyetçi olan mahalle sakinleri, çalışmaların kontrolsüz yürütüldüğünü belirtti.

Yıkım alanına bitişik binada yaşayan oyuncu Özlem Öçalmaz, yıkımın sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"DEPREM OLUYORMUŞ GİBİ SARSILIYORUZ"

Öçalmaz, son bir haftadır evinde ciddi sarsıntılar hissettiğini belirterek, “Sabahları evimizin hemen yanında yıkım yapılıyor. Evde 5 büyüklüğünde bir deprem oluyormuş gibi titriyor her şey. Sürekli tedirgin yaşıyoruz” dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, KENTSEL ÖLÜM YAŞIYORUZ"

Öçalmaz, alınmayan önlemlere dikkat çekerek şunları söyledi:

Yıkım belgesi yeterli değil. Her belge alan yıkım yapmamalı. Burada hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Sokaklara molozlar saçılıyor, file çekilmemiş, insanların başına taş düşüyor. Yolun hemen dibinde yıkım yapılıyor. Yan binaların durumu hiç düşünülmüyor. Burası dönüşüme girerken biz adeta ölüme yaklaşıyoruz.

"HİÇBİR KURUMDAN YANIT ALAMIYORUZ"

Yetkili kurumlara defalarca şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Öçalmaz, şöyle devam etti:

Bu ülkenin sanatçısı ve vatandaşı olarak korku içinde yaşamak istemiyorum. 6 Şubat’tan sonra hepimizin büyük bir deprem travması var. İstanbul depremi endişesiyle yaşarken böyle kontrolsüz bir dönüşüm kabul edilemez. Bu bina çökerse, sorumluluğu kim üstlenecek?

Mahalle sakinleri, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve yıkım sürecinin denetlenmesini talep ediyor.