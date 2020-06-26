Pakdemirli: 7 alanda destek ödemelerine başlıyoruz

TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 294 milyon 243 bin TL'nin daha bugün hesaplarda olacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hububat hasadıyla alıma başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini ise en geç 10 günde ödediğine dikkati çekti.

"200 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTIK"

Bakan Pakdemirli, "Bugün itibarıyla TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

7 ALANDA ÖDEMELER BAŞLIYOR

7 alanda daha destek ödemelerine başlayacaklarını belirten Pakdemirli, "294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak." dedi ve şu ifadelere yer verdi:

"256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz.

1 milyon 500 bin TL Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu,1 milyon TL Toprak Analizi,373 bin TL Organik Arıcılık desteği ödenecek.

Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 milyon 500 bin TL ödeyeceğiz."