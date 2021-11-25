Palandöken ve Cıbıltepe kayak merkezleri beyaza büründü

Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe kayak merkezleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 16 santimetreye ulaştığı Erzurum Palandöken'de, bazı otel işletmecileri pistlere suni kar püskürtmeye başladı.

Gondol ve liftlerin de son bakımlarını yapan işletmeciler, sezonu aralık ayında açmayı planlıyor.

CIBILTEPE'DE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE YAKLAŞTI

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi de karla kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı merkezdeki kayak pistleri beyaza büründü.

KARTOPU OYUNLARI BAŞLADI

Öte yandan ilçedeki vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde kartopu oynadı.

KIŞ KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Vatandaşlardan Yılmaz Laçin, kışın kendini göstermeye başladığını belirterek, “Sabah kalktık her taraf beyaz örtü ile kaplanmış. Biz de arabalarımızın üzerini temizledik.” dedi.