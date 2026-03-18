Palandöken’de Jandarma'dan kayak sezonunda tam mesai

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken’de güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, jandarma arama kurtarma (JAK) timleri ile turizm jandarması ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Pistlerde düzenli devriyeler gerçekleştiren ekipler, olası kazalara anında müdahale ederken, mahsur kalan kayakçıların da yardımına koşuyor.

BİNLERCE KİŞİYE YARDIM ULAŞTIRILDI

Sezon boyunca yoğun bir çalışma temposu yürüten ekipler, toplamda 3 bin 56 kişiye destek sağladı. Öte yandan kuralları ihlal eden 78 kişiye toplam 288 bin 338 lira idari para cezası uygulandı.

Palandöken Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Metin, merkezde güvenliğin öncelikli hedef olduğunu belirterek, vatandaşların huzur içinde kayak yapabilmesi için kapsamlı tedbirler alındığını ifade etti.

DENETİMLER DRONE DESTEKLİ YAPILIYOR

Sezon boyunca önleyici ve müdahaleye yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Metin, özellikle kask kullanımı ve çığ riski taşıyan yasaklı alanlara girişlerin sıkı şekilde denetlendiğini vurguladı.

Kayaklı timler, kar motorları, yaya devriyeler ve dron destekli kontroller sayesinde sahada etkin bir denetim sağlandığını belirten Metin, 2025-2026 sezonunda 873 mahsur kalma ve 641 yaralanma olmak üzere toplam 1514 olaya müdahale edildiğini açıkladı.

TELEFERİK VE TELESİYEJ ARIZALARINA HIZLI MÜDAHALE

JAK Timi Komutanı Astsubay Üstçavuş Mevlüde Niyazoğlu ise ekiplerin yalnızca kazalara değil, tesislerde yaşanabilecek teknik aksaklıklara da müdahale ettiğini söyledi.

Teleferik, telesiyej ve gondol hatlarında yaşanabilecek arızalarda mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirten Niyazoğlu, bu sezon 631 yaralı ve 911 mahsur kalma vakası olmak üzere toplam 1542 olaya müdahale ettiklerini kaydetti.

AMAÇ: GÜVENLİ VE HUZURLU KAYAK ORTAMI

Yetkililer, Palandöken’de kayak yapan herkesin güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız süreceğini vurgularken, kurallara uyulmasının hem bireysel güvenlik hem de genel düzen açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.