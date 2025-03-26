AA & Ensonhaber

Her yıl binlerce kişinin kış tatilini geçirdiği Palandöken Kayak Merkezi, güvenliği sağlamak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerine emanet. Kayak merkezinde 7 gün 24 saat görev yapan bu timler, zorlu kış şartlarında da vatandaşların güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

KARAKOLDA GÖREV BAŞINDA

Palandöken'in yaklaşık 2 bin 250 rakımlı bölgesinde konuşlandırılan JAK timleri, kayak pistlerinde olabilecek tüm tehlikelere karşı hazırlıklı. Çığ, mahsur kalma, kaybolma ve yaralanma gibi durumlarda kar motorları ile hızlıca olay yerine ulaşan timler, vatandaşa yardım etmek için canla başla çalışıyor. Bu zorlu görevde JAK timlerine, "Törpü" ve "Yorgan" adında iki arama-kurtarma köpeği de eşlik ediyor.

GÜVENLİK İÇİN HER DETAY PLANLANDI

Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Fatih Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin güvenliğini sağlamak için tüm personelin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Taş, “Ziyaretçilerin güvenliğini ve huzurunu sağlamak için her türlü tedbiri alıyoruz.” diyerek şunları ekledi:

Pistlerde meydana gelebilecek kazalara, mahsur kalma ve kaybolma durumlarına karşı iki JAK timi anında müdahale ediyor. Hava koşulları nedeniyle telesiyejlerdeki arızalarda ise iple tahliye yaparak mahsur kalan kişileri güvenli bölgelere alıyoruz. Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlendiğinde de gerekli güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Afet durumlarında ise arama-kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz.

GEÇTİĞİMİZ SEZONLARDA BİNLERCE VATANDAŞA YARDIM EDİLDİ

JAK timlerinin görevi sadece güvenliği sağlamakla sınırlı değil. 2022-2024 yılları arasında 1024 yaralı ve 209 mahsur kalan kişiye yardım eden timler, bu sezon da toplam 1349 olaya müdahale etti. Bu olaylar arasında 721 yaralı ve 628 mahsur kalan vatandaş bulunuyor. Müdahalelerin ardından bu kişiler, sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

7/24 GÜVENLİK

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde görev yapan JAK timleri, her türlü zorlu koşula rağmen güvenliği sağlamak adına 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.