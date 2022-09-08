Denizli'nin gözde turizm merkezi Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin tatil bölgeleride hareketlilik sürüyor.

Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görenlerden biri de UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale.

91 bin 128 kişi gökyüzünden izledi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören bölgenin travertenleri, antik kenti ve havuzunda adeta turist akını yaşandı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde 91 bin 128 ziyaretçi, sıcak hava balon turlarıyla şehri gökyüzünden izledi.

Pamukkale'ye gelen 91 bin kişi şehri balondan izledi VİDEO



Turlar dört mevsim gerçekleştiriliyor

2012'de bir balonla başlayan hava balon turlarına ilgi her geçen yıl artıyor.

Kapadokya'dan sonra en fazla sıcak hava balon turunun yapıldığı kentte, sadece kış döneminde hazırlanan turlar artık dört mevsim gerçekleştiriliyor.

40 balon bulunuyor

Travertenlerin hemen altındaki bölgeye gün doğumundan önce araçlarla gelen turistler burada balonların şişirilmesini bekliyor.

Pamukkale'deki balon şirketinin genel operasyon sorumlusu Gökberk Özyurt, bölgede 40 balonun bulunduğunu söyledi.

"Günlük 14-15 sabit uçuşumuz oluyor"

Turlara yoğun talep aldıklarını anlatan Özyurt, "Müşteri yoğunluğumuz devam ediyor. Özellikle Rus turistlerin ilgisi çok fazla. İki ay sonra Latin Amerika ve Endonezya, Malezya'dan gelecek misafirleri ağırlayacağız. Hava durumuna göre 45 dakika ile 1 saat uçuşumuz sürüyor. Günlük 14-15 sabit uçuşumuz oluyor. Misafirlerimiz 800-900 metre yüksekten Pamukkale'yi izleyebiliyor." diye konuştu.

"Herkesin bu eşsiz güzelliği görmesini isterim"

Adana'dan gelen Büşra Şenelli de geçen yıl eşinin, kendisine burada evlilik teklifi yaptığını dile getirdi.

İlk kez balona bindiği için heyecanlı olduğunu anlatan Şenelli, "Burayı çok sevdim. Pamukkale'ye geldiğimiz için çok mutluyum. Çok keyifli bir duyguydu. Herkesin bu eşsiz güzelliği görmesini isterim. Pamukkale'yi balon turuyla izlemek çok güzeldi. Manzara mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktarımına göre; Semih Şenelli ise Pamukkale'nin güzelliğini yüksekten izlediği için kendisini şanslı hissettiğini, güneşin doğuşunun da muhteşem olduğunu vurguladı.