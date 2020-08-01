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    Pandemi sürecinde alınan kilolara sporla elveda

    Korona sürecinde alınan kiloları vermek için spor hocalarıyla pilates, boks ve fitness üzerine konuştuk.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2020 - 17:50
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    Pandemi sürecinde alınan kilolara sporla elveda

    Karantina döneminde evde geçirdiğimiz günler, yaşadığımız endişe ve stres bizi mutfakla ve dolayısıyla yemekle daha fazla meşgul etti.

    Bu durum da fazla kiloları beraberinde getirdi.

    Ensonhaber olarak bu kilolardan sporla nasıl kurtulunur sizler için araştırdık...

    Pandemi sürecinde alınan kilolara sporla elveda #1

    Pandemi sürecinde alınan kilolara sporla elveda İZLE

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