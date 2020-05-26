Patara'da iki heykel daha ortaya çıkartıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkan iki heykelden birinin Eros'un mini ayak parmakları olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar devam ederken, kazı ekibi iki heykel daha buldu.

Bu yılki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan heykel sayısı 10'u geçti.

YENİ HEYKELLER ORTAYA ÇIKTI

Akdeniz Üniversitesi'nden Kazı Ekibi Başkahı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ndeki yeni buluntuları sosyal medya hesabından paylaştı.

23 Mayıs'ta bulunan eserle ilgili paylaşımına Prof. Dr. Havva İşkan, “Bugün yeni bulunan bir heykel parçası üstündeki Eros'un minicik ayak parmaklarına dokunmak ve kazının heykel bulma rekortmeni henüz 20 yaşındaki öğrencim Baran'la sevincimiz." diye yazdı.

Patara'da iki eser daha bulundu

"BU TOPRAKLARIN KÜLTÜRÜ BİNBİR EMEKLE ORTAYA ÇIKIYOR"

Prof. Dr. Havva İşkan, heykelin çıkarılış anını paylaşarak, “Nasıl güzel bilseniz. Bir tane daha. Bu toprakların kültürü ve sanatı işte böyle binbir emekle ortaya çıkıyor. Bu vesileyle bir kez daha: Her bir kaçak kazı, tahrip edilen, kaçırılan her bir eski eser bizim kültürel kimliğimiz ve geçmişimiz için bıçak yarasıdır; vatan hainliğidir. Ve bir kez daha: Bugün dünyanın en önemli müzelerini dolduran eserlerin sadece Anadolu'dan değil; bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Mısır, Yunanistan, Irak ya da Ege adaları gibi coğrafyalardan götürüldüğünü unutmayın; hicran yaramızdır." dedi.

ESERLER BAYRAM SONRASI KONSERVASYONA GÖNDERİLECEK

Prof. Dr. İşkan, yeni çıkarılan eserlerle ilgili ayrıntılı bilginin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirtti.

Eserlerin bayram sonrasında konservasyona gönderileceği belirtilirken, Antik kentin tiyatro sahne binasında önceki hafta yapılan kazılarda da 1,57 metre boyundaki başı olmayan Roma dönemine ait heykel bulunmuştu.